Horror-Abend für Bachmann mit Hornets

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Daniel Bachmann hatte drei Mal das Nachsehen

Freitagabend schaute ganz Fußball-England auf den Premier-League-Abstiegskracher der schwächelnden Aufsteiger Watford FC gegen Norwich City. Die "Canaries" holten sich das "Sechs-Punkte-Spiel" und kickten die "Hornets" auf einen Abstiegsplatz.

ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann erlebte Freitag einen mehr als ernüchternden Abend an der Vicarage Road. Der 27-Jährige durfte den in Quarantäne befindlichen Ben Foster im Abstiegshit gegen Norwich City im Tor ersetzen und kassierte mit den "Hornets" eine empfindliche 0:3-Niederlage.

In einer positiv aufgeheizten Stimmung war die Partie gegen die "Canaries" lange Zeit offen. Nach dem ersten Gegentor durch Josh Sargent (51.) hatten Bachmann und Co. allerdings nichts mehr zu bestellen und am Ende glich die Vorstellung von Watford einer Selbstaufgabe.

Watford-Manager Claudio Ranieri - mit 70 Jahren aktuell ältester Trainer im gesamten englischen Profi-Fußball - entschuldigte sich gleich nach dem Spiel via "BBC" bei den Fans: "Auf diese Art und Weise können wir nicht weiter machen." Von 13 Spielen unter Ranieri haben Bachmann und Co. elf verloren.

Watford brachte bald danach sogar auf der Vereinshomepage eine offizielle Entschuldigung von Kapitän Moussa Sissoko: "Wir haben nach dem ersten Tor unsere Disziplin verloren und jeder sein Ding gemacht ... dafür möchten wir uns entschuldigen, bei den Fans, die immer so viel Enthusiasmus und Energie an den Tag legen."

Heftige Kritik an Bachmann

Vernichtende Kritik von seiten des "Observer" gab es auch an Bachmann, der mit der Note 4 (bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 der Top-Wert ist) und dem Satz "Kommunikationsprobleme haben zwei Tore verschuldet, wenn nicht sogar alle drei" bedacht wurde.

red