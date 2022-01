Schmid-Tor leitet für Bremen die Wende ein

APA/dpa

Romano Schmid darf mit Bremen zuletzt öfter jubeln

Werder Bremen hat am Samstag im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga den fünften Sieg in Serie gefeiert.

Die Norddeutschen setzten sich in einem wahren Spektakel nach 1:3-Rückstand beim SC Paderborn noch mit 4:3 durch. Österreichs U21-Teamspieler Romano Schmid leitete mit seinem Anschlusstreffer zum 2:3 die Wende ein (59.). Für den 21-jährigen Steirer war es der dritte Treffer in den vergangenen fünf Partien.

Landsmann Marco Friedl agierte in der Innenverteidigung. Die Bremer liegen nach 20 von 34 Runden auf dem Relegationsplatz um den Aufstieg in die Bundesliga. Auf den neuen Spitzenreiter Darmstadt, der in Ingolstadt mit 2:0 die Oberhand behielt, fehlen vier Punkte, auf den zweitplatzierten FC St. Pauli deren zwei.

St. Pauli hatte am Freitag trotz eines Tores des früheren ÖFB-Teamstürmers Guido Burgstaller das Stadtduell beim Hamburger SV mit 1:2 verloren.

