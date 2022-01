Rummenigge hofft auf Fan-Rückkehr

Monika Skolimowska

Karl-Heinz Rummenigge hofft auf die Rückkehr der Fans in die Stadien

Der langjährige Vorstandschef des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich eine schnelle Rückkehr der Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga.

"Der Fußball ohne Zuschauer ist kein Fußball. Es fehlt das wichtige Element der Emotion und Emotion kann nur mit Fans stattfinden. Ich wünsche deshalb dem FC Bayern und dem deutschen Fußball, dass Zuschauer ganz schnell in die Stadien zurück dürfen", sagte Rummenigge (66) in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport".

Inmitten der Omikron-Welle mit hohen Infektionszahlen beraten Bund und Länder am Montag über die weiteren Corona-Maßnahmen. "Ich glaube nicht, dass der Fußball privilegiert ist", befand Rummenigge, der von 2002 bis 2021 Vorstandschef beim FC Bayern war. "Im Moment habe ich eher den Eindruck, dass der Fußball sehr kritisch beäugt wird, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch von der Politik, weil keine Zuschauer ist nicht okay."

Rummenigge empfiehlt den Münchnern eine Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (27), der im Sommer ablösefrei wäre, und vor allem mit Weltfußballer Robert Lewandowski. "Ich kann dem FC Bayern nur wünschen, dass er über seinen Vertragszeitraum, der noch eineinhalb Jahre läuft, hinaus bleibt", sagte Rummenigge. Lewandowskis (33) Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer 2023 aus.