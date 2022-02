Zinchenko: "Mein Land gehört den Ukrainern"

APA (AFP)

Sorgt sich um seine Heimat Ukraine: ManCity-Profi Sintschenko

Der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Zinchenko vom englischen Meister Manchester City hat mit Empörung und Besorgnis auf die Entwicklungen in seinem Heimatland reagiert. "Mein Land gehört den Ukrainern, und niemand wird es sich jemals aneignen können", schrieb der 25-Jährige auf Instagram.

Zinchenko steht seit 2016 bei ManCity unter Vertrag, zuvor spielte er für den russischen Club FK Ufa. "Die ganze zivilisierte Welt ist besorgt über die Situation in meinem Land. Das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin und dessen Farben ich in den internationalen Sportarenen verteidige. Das Land, das wir versuchen zu verherrlichen und zu entwickeln. Ein Land, dessen Grenzen intakt bleiben müssen", schrieb Zinchenko weiter.

Am Montag hatte Russland die ostukrainischen Separatistengebiete von Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Die Anerkennung war von Kiew und dem Westen als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt worden. UN-Schätzungen zufolge wurden in der Ostukraine in den vergangenen Jahren bereits mehr als 14.000 Menschen getötet.

apa