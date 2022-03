Orban reist doch zur ungarischen Auswahl

Michael Taeger via www.imago-images.de

Kehrtwende bei Willi Orban

Abwehrchef Willi Orban vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wird doch noch zur ungarischen Nationalmannschaft reisen. Das teilte sein Verein am Mittwochabend mit.

Der 29-Jährige hatte sich am Montag einer Weisheitszahn-Operation unterzogen, die Heilung sei jedoch "optimal" verlaufen, weshalb Orban am Freitag zur Nationalmannschaft nachreisen werde. Ungarn testet am Donnerstag gegen Serbien, am 29. März ist die Mannschaft in Nordirland zu Gast.