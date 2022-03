Eriksen bei Heim-Comeback in Dänemark-Startelf

dpa

Bei der Rückkehr an den Ort seines Zusammenbruchs bei der EM im vergangenen Jahr wird Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen gleich von Beginn an auflaufen.

Beim Testspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Serbien wird der 30-Jährige am Dienstag im Kopenhagener Parken-Stadion in der Startelf stehen, wie Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau am Sonntag ankündigte. Ob der 110-fache Nationalspieler dabei gar Mannschaftskapitän sein wird, müsse man sehen, sagte der frühere Mainz-Coach.

Verzichten muss Hjulmand dagegen auf die Verletzten Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und Ex-Bundesliga-Profi Thomas Delaney (FC Sevilla). Dafür rückt der Augsburger Mads Pedersen gegen die Serben in den Kader, wie der dänische Fußballverband DBU auf Twitter schrieb.

Eriksen hatte beim 2:4 (1:3) gegen die Niederlande sein Comeback in der Nationalelf gefeiert und dabei nur knapp zwei Minuten nach seiner Einwechslung den 2:3-Anschlusstreffer erzielt. Das Testspiel in Amsterdam war sein erstes Länderspiel seit über neun Monaten gewesen. Am 12. Juni 2021 war Eriksen bei der EM-Begegnung gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen. Sanitäter retteten ihm das Leben.

