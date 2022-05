Arsenal setzt Siegesserie fort

APA/AFP

Große Erleichterung bei Frank Lampard und dem Everton FC

Der englische Topclub Arsenal hat seine Siegesserie im spannenden Rennen um die Champions-League-Qualifikationsplätze in der Premier League fortgesetzt. Nach den Erfolgen bei Chelsea (4:2) und gegen Manchester United (3:1) setzten sich die "Gunners" am Sonntag im Londoner Derby beim Europa-League-Halbfinalisten West Ham United mit 2:1 (1:1) durch. Damit ist die Mannschaft von Mikel Arteta weiter Vierter, zwei Punkte vor Stadtrivale Tottenham Hotspur.

>> Spielbericht: Tottenham Hotspur gegen Leicester City

Für Arsenal sorgten Rob Holding (38.), der erstmals in fast sechs Jahren für die Londoner traf, und Gabriel (54.) für den ersehnten Dreier. Jarrod Bowen (45.) war zwischenzeitlich der Ausgleich für die "Hammers" gelungen, die mit nur einem Punkt in den vergangenen vier Spielen weiter Siebenter sind. Zuvor hatte Tottenham gegen Leicester City souverän 3:1 (1:0) gewonnen. Für die "Spurs" überragte Doppelpacker Son Heung-min (60., 79.), zuvor hatte Torjäger Harry Kane (22.) zur Führung getroffen. Für Leicester gelang Kelechi Iheanacho in der 91. Minute nur noch der Ehrentreffer.

Big win that! Good to build some momentum for the huge games coming next. 💪 pic.twitter.com/tl6vvqfy7u — Harry Kane (@HKane) 1. Mai 2022

Everton holte im Kampf gegen den Abstieg indes etwas überraschend einen wichtigen Dreier. Die Mannschaft von Chelsea-Legende Frank Lampard schlug dessen Ex-Club mit 1:0 (0:0), dem Brasilianer Richarlison (46.) gelang im Goodison Park nach einem Fehler von Chelsea-Kapitän Cesar Azpilicueta der Siegtreffer. Während der bald entthronte Champions-League-Sieger aus London weiter gesichert auf Rang drei liegt, beträgt der Rückstand von Everton aufs rettende Ufer nur mehr zwei Punkte. Außerdem haben die "Toffees" ein Spiel mehr in der Hinterhand als die punktgleichen Leeds United (17.) und Burnley (16.).

Der englische Topclub hat im spannenden Rennen um die Champions-League-Qualifikationsplätze in der Premier League vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte gewann am Sonntag gegen Leicester City souverän 3:1 (1:0) und kletterte vorerst auf den vierten Platz. Arsenal hat einen Punkt Rückstand, ist aber am Sonntag (17.30 Uhr) noch im Londoner Derby beim Europa-League-Halbfinalisten West Ham gefordert.

apa