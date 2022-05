Stadt Graz liebäugelt mit Osim-Denkmal

APA/ERWIN SCHERIAU

Bürgermeisterin Elke Kahr will noch Abklärungen mit Familie

Treffpunkt Ivica-Osim-Platz oder ein Spaziergang durch die Ivica-Osim-Straße - geht es nach der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) könnte das Wirklichkeit werden.

Die Stadt Graz überlegt, dem legendären Trainer des SK Sturm Graz, der am Sonntag im 81. Lebensjahr gestorben ist, ein Denkmal im Straßennetz zu setzen. In der medialen Diskussion wird dabei der Stadion-Vorplatz in Liebenau ebenso wie auch der Augarten genannt.

Die Bürgermeisterin will einen etwaigen Platz- oder Straßennamen aber vorher mit der Familie und den Hinterbliebenen von Osim abklären und dann gleich am Freitag in einer Stadtsenatssitzung besprechen. "Es gilt nichts zu überstürzen, sondern es ist unsere kollektive Aufgabe, Ideen zu sammeln und diese dann zu prüfen", betonte sie. Wenn es nach ihr geht, müsse es jedenfalls ein Platz oder eine Straße sein, die auch einen historischen Kontext zu Osim abbildet.

Eine Möglichkeit wäre daher der Stadionplatz vor der Merkur Arena in Liebenau. Der Aufwand wäre da recht gering, weil nur zwei Adressen zu ändern wären. Andere wiederum blicken auf den Augarten, den Gründungsort des SK Sturm. Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) sprach sich für diese Lösung aus, weil er rund das Stadion nicht als ideal sieht - zumal dort ja auch der GAK seine Spiele hat. Er hoffe auf eine "entpolitisierte" Diskussion über alle Ideen in der Stadtregierung. Konsens herrsche jedenfalls darüber, dass man Osim würdigen will. Bürgermeisterin Kahr bezeichnet sich übrigens als "Sturm-Freundin" - "alles andere wäre bei mir innerfamiliär ein Problem", so ihr scherzhafter Nachsatz. Hohensinner ist ebenfalls eher dem Sturm-Lager zugeneigt.

Bereits am Montag hatte die Sozialistische Jugend Steiermark in einer Aussendung eine Ivica-Osim-Straße für Graz gefordert. Osim habe es verdient, dass eine Straße in Graz nach ihm benannt wird. Graz müsse dieser großen Persönlichkeit ein Denkmal setzen für seine Verdienste. "Ivica Osim war nicht nur aus sportlicher Sicht ein Vorbild für Generationen, sondern auch menschlich. Eine Straße nach ihm zu benennen ist wohl das mindeste, was wir tun können, um ihm die verdiente Ehre zu erweisen", so Jonathan Kaspar, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Steiermark.

Osim-Leichnam wird im Stadion aufgebahrt

Der Leichnam Osims wird im Rahmen der Gedenkfeier am Mittwoch in der Merkur Arena aufgebahrt. Das bestätigte der Bundesligist am Dienstag der APA. Im Gedenken an Osim öffnet der SK Sturm am Mittwoch seine Stadiontore in Graz-Liebenau. Ab 19.09 Uhr wird das Flutlicht die Stätte von Osims größten Erfolgen genau 81 Minuten lang erhellen.

Allerdings werden Fans nicht die Möglichkeit haben, sich direkt am Sarg persönlich von Osim zu verabschieden. Dieser wird sich in der Nähe des Rasens befinden, für die Teilnehmer der Gedenkfeier sind Plätze auf der Tribüne vorgesehen. Am Stadionvorplatz wird es für Fans die Gelegenheit geben, Devotionalien vor einem Bild Osims vor der Nordtribüne niederzulegen.

Ab 18.00 Uhr sind die Stadiontore geöffnet, Sturm-Präsident Christian Jauk, Wegbegleiter und politische Akteure werden Reden zu Ehren Osims halten.

apa