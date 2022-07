Hirnhautentzündung bei D98-Profi diagnostiziert

IMAGO/Joaquim Ferreira

Aaron Seydel fällt vorerst aus

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 muss zum Saisonstart auf Aaron Seydel verzichten.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde beim Angreifer eine Hirnhautentzündung diagnostiziert. Den 26-Jährigen hatten über einen längeren Zeitraum "anhaltende Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühle" geplagt, eine Untersuchung an der Uniklinik in Mainz brachte nun die Diagnose.

Seydel bedankte sich bei seinem Arbeitgeber, "dass der Verein mir die nötige Ruhe und Unterstützung gegeben hat, um den Symptomen bis zur endgültigen Diagnose auf den Grund zu gehen".

Dem Angreifer gehe es laut eigener Aussage schon wieder besser, für den Rest der Woche soll er aber noch im Krankenhaus bleiben. Seydel war im August 2020 zu den Lilien gewechselt, im Mai wurde sein Vertrag bis 2024 verlängert.