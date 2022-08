Kalajdzic meldet sich zum Saisonstart fit

APA/dpa

Kalajdzic ist wieder fit

Sasa Kalajdzic steht dem VfB Stuttgart zum Start der Bundesliga-Saison wieder zur Verfügung.

"Es sieht ordentlich aus. Es ist eine Frage der Fitness, wie lange er gehen kann, ob er von Anfang an spielen kann oder nicht", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo zwei Tage vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig. Beim 1:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende hatte der ÖFB-Teamstürmer wegen Sprunggelenkproblemen gefehlt.

Kalajdzic trifft auf seine Landsleute Konrad Laimer und den neu verpflichteten Xaver Schlager.

apa