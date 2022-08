Salzburg gewarnt vor Austria Klagenfurt

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Wird Peter Pacult auch in Salzburg jubeln?

Gegen die aufmüpfige Austria aus Klagenfurt will Serienmeister Salzburg nicht schon wieder stolpern.

Am Samstag (ab 17 Uhr im weltfussball-Liveticker) empfangen die Mozartstädter in der fünften Runde der Fußball-Bundesliga die Kärntner um Trainer Peter Pacult. In der abgelaufenen Saison waren die Klagenfurter für eine von insgesamt nur zwei Salzburg-Niederlagen in der Liga verantwortlich, in der letzten Runde im Mai gelang den "Bullen" erst in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1.

"Das wollen wir heuer anders gestalten", sagte Salzburgs Coach Matthias Jaissle mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. "Wir sind gewarnt und werden hoch motiviert in die Partie gehen." Solch eine Statistik sei auch im Zuge der Gegnervorbereitung "immer gut", betonte der Deutsche: "Weil das dann die Sinne schärft." Seine Schützlinge sind jedenfalls gewarnt. "Klagenfurt ist ein unangenehmer Gegner, das haben sie schon letzte Saison bewiesen", sagte Amar Dedic.

Die Salzburger, nach vier Runden einen Punkt hinter dem LASK Tabellenzweiter, wollen eine beeindruckende Heim-Serie fortführen. In den letzten 28 Spielen in Wals-Siezenheim gab es 25 Siege für die Jaissle-Elf, bei drei Unentschieden. Allerdings war Jaissle, der weiter auf Sekou Koita, Kamil Piatkowski (beide verletzt) und Neuzugang Lucas Gourna-Douath (Trainingsrückstand) verzichten muss, nach dem 2:1 gegen den WAC nicht ganz zufrieden. "Unser Anspruch ist es, unseren Fußball über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Das haben wir zuletzt nicht geschafft."

Der Außenseiter aus Klagenfurt betrachtet das Match beim Double-Gewinner wie so viele Bundesligisten als "Bonusspiel", wie es Geschäftsführer Sport Matthias Imhof nannte. Pacult war nach dem ersten Ligasieg der Saison, ein verdientes 1:0 gegen die SV Ried, mit dem Aufwärtstrend seiner Elf zufrieden. "Mit der Entwicklung bin ich einverstanden", sagte der Wiener, es sei "unheimlich wichtig" gewesen, dass sein Team sich belohnt und erstmals voll angeschrieben hat.

"Das tut dem ganzen Verein sehr gut, dem ersten Saisonsieg nicht mehr hinterherlaufen zu müssen", betonte Pacult, dessen Truppe nun vier Punkte auf dem Konto hat. Es sei immer mühsam, "das aus den Köpfen der Burschen zu bekommen".

Abwehrchef Thorsten Mahrer blieb trotz der schweren Aufgabe optimistisch, die Austria könne dort "befreit aufspielen". Die Favoritenrolle ist klar verteilt, "wir brauchen einen sehr guten Tag, um etwas mitzunehmen", sagte Mahrer und ergänzte: "Ich hoffe, wir erwischen einen sehr guten Tag."

