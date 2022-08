Hertha BSC verleiht Alderete erneut

Ulrich Hufnagel

Omar Alderete verlässt Hertha BSC wieder

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Innenverteidiger Omar Alderete erneut nach Spanien verliehen.

Wie die Berliner wenige Stunden vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) mitteilten, wechselt der 25 Jahre alte Nationalspieler Paraguays auf Leihbasis zum Erstligisten FC Getafe, der sich zudem eine Kaufoption sicherte.

In der vergangenen Saison hatte Alderete für den FC Valencia gespielt.

Omar #Alderete wechselt auf Leihbasis zum @GetafeCF. Die Spanier besitzen eine Kaufoption. Danke für deinen Einsatz & alles Gute für deine Zukunft, Omar! 💙https://t.co/MMFdVvFAHa 👈#HaHoHe pic.twitter.com/VpoUSYjIIJ — Hertha BSC (@HerthaBSC) 19. August 2022

Alderete war im Oktober 2020 vom Schweizer Erstligisten FC Basel in die Hauptstadt gewechselt und hatte 17 Bundesligaspiele absolviert, in denen er ohne Torbeteiligung blieb. In Valencia gehörte Alderete zu den Stammkräften.