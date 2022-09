Kaiserslautern bleibt auswärts ungeschlagen

IMAGO/Oliver Zimmermann

Der 1. FC Kaiserslautern sammelt in der 2. Liga eifrig Punkte

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut auswärts gepunktet.

Der Aufsteiger erspielte sich am Sonntag beim SV Sandhausen ein 0:0 und ist in der Fremde weiterhin ungeschlagen. Das Team von Trainer Dirk Schuster steht im oberen Tabellendrittel. Sandhausen, das den dritten Saisonsieg verpasste, bleibt in der unteren Hälfte.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften vor 11.387 Zuschauern in ihren Offensivaktionen äußerst schwer. Der SVS hatte dabei Vorteile und suchte häufiger den Abschluss. Wirkliche Gefahr für das Tor von FCK-Schlussmann Andreas Luthe entstand aber kaum.

Nach dem Seitenwechsel wurde Kaiserslautern etwas aktiver. Chancen wie durch Sandhausens David Kinsombi (64.) und Alexander Schirow (80.) blieben jedoch Mangelware.