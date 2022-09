Ermittlungsverfahren gegen Pogba-Bruder eingeleitet

Im Zusammenhang mit Erpressungsvorwürfen gegen den Fußballstar Paul Pogba hat die Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen dessen Bruder und vier weitere Personen eingeleitet, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Paul Pogba beschuldigt seinen Bruder und Freunde aus seiner Kindheit, versucht zu haben ihn um Millionensummen zu erpressen.

Matthias Pogba wird laut Staatsanwaltschaft nun die Erpressung in einer organisierten Bande und die Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung zur Vorbereitung eines Verbrechens vorgeworfen. Die anderen wurden unter anderem wegen Erpressung mit Waffen in einer organisierten Bande und Freiheitsberaubung angeklagt.

Matthias Pogba und drei seiner mutmaßlichen Komplizen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Das nun eingeleitete Verfahren könnte zu einem Strafprozess führen, falls die Ermittlungsrichter am Ende ausreichend Beweise sehen. Andernfalls könnten sie das Verfahren einstellen.

Pogba war im Sommer nach sechs Jahren bei Manchester United zu seinem früheren Klub Juventus Turin zurückgekehrt. Mit den Erpressungsvorwürfen sind Justizbehörden in Italien und Frankreich befasst. Pogba sollte wohl eine hohe Geldsumme zahlen, wenn er die Veröffentlichung angeblich kompromittierender Videos verhindern wolle, hieß es in Medienberichten.