Amstetten verliert daheim gegen Lafnitz

unknown

Der SKU Amstetten hat am Freitag in der elften Runde der 2. Liga sein Heimspiel gegen den SV Lafnitz mit 0:1 verloren. Den Mostviertlern droht damit der Verlust der Tabellenführung an Horn oder die Vienna, die beide erst am Sonntag spielen. Der SKN St. Pölten feierte bei Vorwärts Steyr einen 1:0-Erfolg. Im Kellerduell kassierte Schlusslicht Kapfenberg eine 0:2-Niederlage gegen SK Rapid II.

Bei fragwürdigen Rasenbedingungen im Amstettener Ertl-Glas-Stadion waren beide Teams zunächst nicht vom Glück verfolgt. Ein Kopfballtreffer von SKU-Verteidiger Marco Stark zählte wegen Abseits nicht, bei der Szene verletzten sich bei den Oststeirern Torhüter Andreas Zingl und Stürmer Luka Duvnjak durch einen Zusammenprall. Für beide war die Partie schon nach zwölf Minuten zu Ende. Den Steirern gelang jedoch kurz vor Schluss durch Stefan Sulzer (90.) der "Lucky punch". Lafnitz schob sich vorläufig auf Rang drei vor, Amstetten hat bei einem Spiel mehr einen Zähler Vorsprung auf Horn.

Din Barlov schoss mit seinem vierten Saisontreffer (25.) St. Pölten zum Sieg. Die Niederösterreicher sind nun vorerst Vierte. Die Young Violets der Wiener Austria und der GAK trennten sich in der Generali-Arena mit 1:1. Der israelische Sommertransfer der Austria, Matan Baltaxa, gab nach einer langwierigen Knöchelverletzung seinen Einstand bei den Favoritnern und spielte wie Nikola Dovedan eine Halbzeit lang.

Kapfenberg bleibt unterdessen in dieser Saison weiter sieglos. Die Obersteirer hatten daheim gegen die zweite Mannschaft von Rapid das Nachsehen. Gäste-Keeper Laurenz Orgler hielt die Grün-Weißen zunächst im Spiel, in dem er einen schwach geschossenen Elfmeter von Matthias Puschl parierte. Nicolas Bajlicz (45.) und Almir Oda (89.) stellten danach den zweiten Saisonsieg der Wiener sicher.

apa