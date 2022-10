Darmstadt 98 gewinnt Zweitliga-Topspiel

IMAGO/Florian Ulrich

Darmstadt 98 hat das Spitzenspiel für sich entschieden

Darmstadt 98 mischt weiter munter mit im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga - und hat einen ambitionierten Verfolger erst einmal distanziert.

Im Spitzenduell des 11. Spieltags setzten sich die Hessen gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) durch. Patric Pfeiffer (73.) erzielte das Tor des Tages.

Die Lilien hätten mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen, um gar den Hamburger SV vor dessen Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Abend (20:30 Uhr/Sport1 und Sky) mindestens vorläufig von der Tabellenspitze zu verdrängen. Wichtiger aber: Als Tabellenzweiter mit 24 Punkten beträgt Darmstadts Polster auf die Fortuna, derzeit Fünfter, bereits sieben Zähler.

Nach munterem Beginn von beiden Mannschaften jubelten die meisten Zuschauer am Böllenfalltor in der zwölften Minute, der Treffer von Marvin Mehlem wurde aber wegen einer Abseitsposition in der Entstehung aberkannt.

Düsseldorf erarbeitete sich bis zum Pausenpfiff ein leichtes Übergewicht, ohne allerdings ernsthaft torgefährlich zu werden.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel am Bild: Die beiden offensivstarken Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig. Dann drehte Darmstadt massiv auf. Zunächst scheiterte Mehlem bei einer Doppelchance (72.), nach der anschließenden Ecke von 98-Kapitän Fabian Holland stand Pfeiffer am Fünfmeterraum hoch in der Luft und köpfte ein.