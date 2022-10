"Le Chüp" lässt FC Bayern wieder träumen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ragte beim Sieg des FC Bayern heraus: Eric Maxim Choupo-Moting

Bayern München ist in Pokal und Europacup auf Kurs - und bläst zur Aufholjagd auf Union Berlin.

Eric Maxim Choupo-Moting genoss das Sieger-Tänzchen inmitten seiner feiernden Kollegen, dann schickte der neue Torgarant des FC Bayern eine kleine Drohung an die Konkurrenz.

"Wir haben eine super Qualität in der Mannschaft und super individuelle Spieler", schwärmte der Münchner Vortänzer, wenn man all das "zusammen auf den Platz" bringe, "dann können wir alles erreichen". Pokalsieg, Champions-League-Triumph - und eine erfolgreiche Aufholjagd in der Liga.

Dort thront das Sensationsteam von Union Berlin mit vier Punkten Vorsprung auf den Serienmeister an der Spitze. Doch die Bayern, betonte Leon Goretzka, wollen in den fünf Spielen bis zur WM-Pause "in Fußballdeutschland einiges gerade rücken". Das klare Ziel: "Wieder Erster werden - so schnell es geht!"

Salihamidzic von Union Berlins Stärke überrascht

Doch der Respekt vor Union ist groß. "Das ist wirklich eine gute Mannschaft, die da vorne für Furore sorgt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic und schob anerkennend die Unterlippe nach vorne: "Die spielen wirklich gut, da muss man ein Kompliment machen. Hervorragend!"

Hat Union sogar das Zeug zur Meister-Sensation wie zuletzt Leicester in England oder Lille in Frankreich? "Ich habe schon einige Sachen im Fußball gesehen", sagte Salihamidzic, "das ist schon erstaunlich, dass die so stabil spielen".

Doch Julian Nagelsmann war nach dem 5:2 (1:1)-Pokalspektakel beim FC Augsburg "guter Dinge", dass seine Mannschaft ihren seit zehn Jahren angestammten Spitzenplatz bald zurückerobern wird: "Meine Hoffnung ist groß." Und das liegt auch an Choupo-Moting.

Viel Lob für Choupo-Moting

Zwei Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen - "alle lieben Choupo", titelten die Bayern am Donnerstag auf ihrer Homepage. Der 33-Jährige drehte das Derby nach dem laut Goretzka "katastrophalen" Bayern-Start und 0:1-Rückstand per Doppelpack (27./59.) und Vorlage. Schon gegen Freiburg (5:0) ragte er heraus, die Dauerdebatte um die nach dem Abschied von Weltfußballer Robert Lewandowski fehlende Neun ist vorerst beendet. "Seine Art zu spielen vorne tut uns gut", betonte Nagelsmann.

Rückkehrer Thomas Müller lobte "Le Chüp", wie er Choupo-Moting scherzhaft nannte, für das nächste "geile Spiel". Youngster Jamal Musiala meinte, er sei sich bei "Mr. Choupo" stets sicher: "Er macht die Dinger rein. Er hat eine super Präsenz vor dem Tor." Dies, betonte Salihamidzic, sei bei all den mitunter zu verschnörkelten Zauberfüßchen im Bayern-Angriff "ein großer Vorteil".

Taugt das neue, alte Neuner-System zur Dauerlösung? So weit wollte Nagelsmann noch nicht gehen. "Es kommt ein bisschen auf den Gegner an und wie wir sonst drum herum spielen." Doch bei Choupo-Moting wächst das Selbstvertrauen. "Ich vertraue meinen Qualitäten", meinte er, "und weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann".

In Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr/Sky) dürfte er dies trotz all der Lobeshymnen wieder in der lange angestammten Jokerrolle tun. "Er ist nach der langen Zeit noch nicht so im Rhythmus", sagte Nagelsmann, "und kann nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen". Tanzen muss er ja auch noch.