US-Investor kauft französischen Ex-Meister

AFP/SID/PHILIPPE DESMAZES

Olympique Lyon wurde von einem Investor gekauft

Die US-Investmentfirma Eagle Football Holding hat den siebenmaligen französischen Fußball-Meister Olympique Lyon übernommen.

Der Erstligist gab den Deal, der einen Wert von mehr als 800 Millionen Euro umfassen soll, am Montag nach sechsmonatigen Verhandlungen bekannt. "Heute beginnt eine neue Geschichte", wurde der 57 Jahre alte Firmenboss John Textor in einer Mitteilung zitiert.

Unternehmer Textor erweiterte mit dem Kauf sein internationales Portfolio, zu dem auch der englische Premier-League-Klub Crystal Palace, Botafogo aus Brasilien und der belgische Klub RWD Molenbeek gehören.

Lyon hatte von 2002 bis 2008 siebenmal in Folge den Titel in Frankreich gewonnen, zuletzt aber den Anschluss an Paris St. Germain verloren. Die Frauen von OL haben dagegen in 15 der letzten 16 Spielzeiten die Meisterschaft geholt.