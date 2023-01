Simic-Doppelpack bei Debüt für Zürich

APA/KEYSTONE

Simic war gleich im ersten Match der herausragende Akteur

Roko Simic hat sich über einen Traumeinstand in der Schweizer Super-League freuen dürfen.

Der von Red Bull Salzburg bis Sommer ausgeliehene Angreifer erzielte am Samstag beim 2:2 des FC Zürich beim FC Luzern beide Treffer. Das gelang dem 19-Jährigen nach seiner Einwechslung beim Stand von 0:2 in der 79. Minute, die Tore fielen dann in der 89. und 93. Minute. Zürich ist trotzdem weiter Tabellenletzter, Luzern liegt auf Rang sechs.

apa