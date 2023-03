Nächster Naschenweng-Treffer für TSG

APA/AFP

Naschenweng hatte allen Grund zur Freude

Im Gegensatz zu den Männern von 1899 Hoffenheim läuft es für das Frauenteam 2023 in der deutschen Frauen-Bundesliga absolut nach Wunsch. Die ÖFB-Teamspielerinnen Katharina Naschenweng, Nicole Billa und Co. siegten am Sonntag zu Hause gegen den SV Meppen mit 4:0 und damit auch im vierten Ligaspiel im neuen Jahr. Naschenweng erzielte dabei schon ihren sechsten Saisontreffer (78.), damit ist sie gemeinsam mit Billa die erfolgreichste TSG-Torschützin in dieser Saison.

Hoffenheim, wo Julia Hickelsberger-Füller nach ihrer Knie-OP länger fehlen wird, verbesserte sich zumindest bis zum Dienstag, wo der Vierte Eintracht Frankfurt in Bremen agiert, auf Rang drei. Die kommende Saison zu Bayern München wechselnde Naschenweng und Billa wurden in der 82. Minute ausgetauscht. Zurück an der Tabellenspitze ist der VfL Wolfsburg nach einem 4:1-Sieg bei Bayer Leverkusen. Bayern München, das am Freitag mit Sarah Zadrazil gegen den MSV Duisburg 4:0 gewonnen hatte, liegt nach der 14. Runde zwei Zähler dahinter.

apa