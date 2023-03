Nächster Rückschlag: Rennes schockt PSG

IMAGO/Michael Baucher

PSG verlor in der heimischen Liga gegen Stade Rennes

Der souveräne Tabellenführer Paris St. Germain hat in der französischen Ligue 1 gepatzt.

Eine Woche nach dem glücklichen 2:1-Sieg gegen Stade Brest unterlag das Starensemble im Heimspiel gegen Stade Rennes mit 0:2 (0:1). Paris, das zuvor vier Ligaspiele in Serie gewonnen hatte, liegt dennoch weit vor den Verfolgern RC Lens und Olympique Marseille.

Kameruns Nationalspieler Karl Toko Ekambi schockierte Paris kurz vor der Halbzeit (45.), wenige Minuten nach der Pause musste der Meister, der mit seinen Weltstars Kylian Mbappe und Lionel Messi im Sturm begann, den zweiten Gegentreffer durch Arnaud Kalimuendo hinnehmen (48.).

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München (0:3 nach Hin- und Rückspiel) und der Niederlage im Achtelfinale des Coupe de France (1:2 gegen Marseille) ist der Titel in der Liga der einzige, den PSG in dieser Saison noch gewinnen könnte.

Gegen Rennes konnte Paris nur eines der letztes fünf Spiele gewinnen, auch das Hinspiel gewann der Tabellenfünfte mit 1:0.