Bayern vs. BVB: So tippt Mario Götze

IMAGO/Peter Hartenfelser

Nationalspieler Mario Götze spielte sowohl für den FC Bayern als auch für den BVB

Fußball-Nationalspieler Mario Götze hofft im Klassiker zwischen seinen Ex-Klubs Bayern München und Borussia Dortmund auf den BVB, glaubt aber an einen Sieg des Rekordmeisters.

"Wenn ich es an meinen Jahren beim Klub festmache, bin ich eher bei Borussia Dortmund. Und auch für die Liga und die Fans wäre es schon mal gut, wenn es wieder einen anderen Meister geben würde", sagte der 30-Jährige dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

"Allerdings sprechen die Qualität und das Heimspiel in München wieder mal für die Bayern", ergänzte Götze und kam zu dem Schluss: "Ich drücke dem BVB die Daumen, tippe aber auf den FCB." Das Duell zwischen dem Titelverteidiger und dem Tabellenführer steigt am kommenden Samstag (1. April, 18.30 Uhr/Sky) in München.

Jamal Musiala (20) wird dann möglicherweise verletzt fehlen, der Bayern-Jungstar hat es Götze aber ebenso angetan wie Florian Wirtz (19) von Bayer Leverkusen. "Wenn ich die Jungs heute sehe, würde ich sogar sagen, dass sie noch einen Schritt weiter sind" als er selbst in diesem Alter, bekannte der WM-Held.

"Körperlich, aber auch taktisch. Es ist sensationell, was sie in diesem Alter schon draufhaben", schwärmte Götze: "Man schaut häufig etwas neidisch nach Frankreich oder England - das brauchen wir aber nicht. Wir haben selbst Topjungs."