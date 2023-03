Darmstadt-Star fällt mit "schwerwiegender Verletzung" aus

IMAGO/Joaquim Ferreira

Ronstadt fehlt den Lilien in den nächsten Wochen

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 muss im Aufstiegskampf in den kommenden Wochen auf Frank Ronstadt (25) verzichten.

Der Außenbahnspieler erlitt im Training am Dienstag eine "schwerwiegende Verletzung im Adduktorenbereich". Das teilten die Lilien am Donnerstag mit, über die genaue Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben. Ronstadt kam in dieser Spielzeit bislang in 23 Zweitliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.