St. Pöltens Frauen ziehen ins Cupfinale ein

GEPA pictures/ Walter Luger

Beim SKN darf man sich über den Einzug ins Cupfinale freuen.

Titelverteidiger SKN St. Pölten hat einmal mehr den Einzug ins Finale des Frauen-Cup-Finales geschafft.

Der Serien-Double-Sieger feierte am Samstag im ersten Halbfinale bei der ebenfalls in der Bundesliga tätigen Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz einen 3:1-Erfolg. Finalgegner in etwas mehr als vier Wochen ist entweder der USV Neulengbach oder die SPG SCR Altach/FFC Vorderland. Die Partie geht am Sonntag (12.45 Uhr/live ORF Sport +) über die Bühne.

St. Pöltens Sieg leitete Claudia Wenger mit einem Kopfball-Treffer nach einem Eckball ein. Nach dem Seitenwechsel sorgten Mateja Zver (54.), ebenfalls per Kopf, und Stürmerin Rita Schumacher (69.) für klare Verhältnisse. Den tapfer kämpfenden Oberösterreicherinnen gelang durch Almedina Sisic (74.) zumindest das Ehrentor.

apa