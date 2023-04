Einzug ins FA-Cup-Finale: ManCity träumt vom Triple

IMAGO/Nick Potts

Erfolg für Haaland und Co.

Der englische Fußball-Meister Manchester City steht im Finale des FA Cup und darf weiter vom ersten Triple der Vereinsgeschichte träumen.

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern (1:1) in der Champions League erfüllte das Team um Nationalspieler Ilkay Gündogan die Pflichtaufgabe im Pokal und besiegte Außenseiter Sheffield United im Halbfinale mit 3:0 (1:0).

Nicht Erling Haaland, sondern Mittelfeldmotor Riyad Mahrez erzielte im Londoner Wembley-Stadion per Foulelfmeter, schönem Sololauf und Direktabnahme (41./61./66.) alle drei Treffer für den Favoriten, bei dem der ehemalige Bundesliga-Profi Stefan Ortega im Tor stand. Citys Gegner für das Finale am 3. Juni wird am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) zwischen Brighton & Hove Albion und Stadtrivale United ermittelt.

"Wir starten erst damit, über das Triple zu reden, wenn wir die Premier League und den FA Cup gewonnen haben", hatte Trainer Pep Guardiola vor der Partie angekündigt. Die Titelverteidigung in der Liga haben die Skyblues nach dem erneuten Patzer des FC Arsenal am Freitag (3:3 gegen den FC Southampton) wieder selbst in der Hand. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt zwar fünf Punkte, City hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Im Halbfinale der Königsklasse trifft der Bayern-Bezwinger am 9. und 17. Mai auf Titelverteidiger Real Madrid.