1. FC Kaiserslautern unterliegt Karlsruher SC im Südwestderby

IMAGO/Max Krause

Der Karlsruher SC hat das Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen

Der Karlsruher SC hat das Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen und ist am Lokalrivalen vorbeigezogen. Der 20 Sekunden zuvor eingewechselte Georgier Budu Siwsiwadse (71.) und Paul Nebel (90.+6) sicherten dem KSC ein 2:0 (0:0) am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Aufsteiger.

Vor 23.885 Zuschauern in der ausverkauften Stadionbaustelle im Wildpark waren die Gäste in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Dirk Schuster, der als Profi lange Jahre beim KSC unter Vertrag stand und nach wie vor in Karlsruhe wohnt, vergab dabei drei gute Chancen. Philipp Klement per Freistoß (27.), Julian Niehues (28.) und Terrence Boyd (42.) hatten die Führung auf dem Fuß.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war es erneut Boyd, der diesmal per Kopf für Gefahr sorgte (50.). Zwei Minuten später konnte der eingewechselte Aaron Opoku nicht vollstrecken. Lex-Tyger Lobinger machte es nicht besser (60.), Opoku vergab eine noch größere Möglichkeit (62.). Die verpassten Chancen rächten sich. Siwsiwadse brachte die Gastgeber bei seiner ersten Aktion in Führung.