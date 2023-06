Ried setzt weiter auf Coach Senft

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Senft bleibt den Riedern als Trainer erhalten

Die SV Ried setzt auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga auf Trainer Maximilian Senft.

Der 33-Jährige hat seinen Vertrag bei den kommende Saison in der 2. Liga engagierten Innviertlern um zwei Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 verlängert. Das gab der Club am Montag bekannt. "Max Senft ist der ideale Trainer für die Neuausrichtung auf Basis unseres Zweijahresplans", betonte SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

Man werde gemeinsam die notwendigen Veränderungen vornehmen, um den Club wieder in die Bundesliga zu führen. "Wir starten mit der Veränderung der Kultur im Trainingszentrum, der Einführung einer SVR-Spielidee und der dazu passenden Kaderplanung", sagte Fiala. Senft bezeichnete es als "großes Privileg", als Ried-Coach in die nächsten zwei Jahre zu gehen. "Mit aggressivem Vorwärtsverteidigen, mutigem Angriffsfußball und einem unaufhaltsamen Erfolgshunger wollen wir Rieder Ur-Werte am Platz verkörpern und gemeinsam mit unseren Fans wieder zur Heimmacht werden", gab Senft die Marschroute vor.

Auf dem Weg dorthin warte viel harte Arbeit. "Ich bin voller Tatendrang, gemeinsam mit den Menschen in und um den Verein ein neues Feuer zu entfachen", sagte der Wiener. Die Rieder hatten die Saison als Schlusslicht der Qualifikationsgruppe beendet, fünf Zähler hinter dem Vorletzten SCR Altach.

apa