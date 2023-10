Donezk trennt sich von Trainer Leeuwen

www.imago-images.de/Philipp Szyza/SID/IMAGO/Philipp Szyza

Patrick van Leeuwen verlässt Schachtar Donezk

Der ukrainische Fußball-Erstligist Schachtar Donezk und der niederländische Trainer Patrick van Leeuwen gehen getrennte Wege.

Wie der Champions-League-Teilnehmer am Montag auf seiner Website bekannt gab, wurde der Vertrag des 54-Jährigen aufgelöst. Auch sein gesamter Trainerstab wird den Verein verlassen.

Van Leeuwen war erst seit diesem Sommer Trainer von Schachtar. Die Trennung erfolgte nach nur zwölf Spielen. Die Bilanz: sieben Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. In der ukrainischen Liga liegt der Klub mit 18 Punkten aus neun Spielen auf Rang drei. In der Champions League haben die Ukrainer bisher drei Zähler in zwei Partien gesammelt.

Einen neuen Trainer hat Schachtar, das wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine seine Champions-League-Heimspiele im Hamburger Volkspark austrägt, noch nicht bekannt gegeben.