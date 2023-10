Defensiv-Duo vor Rückkehr in Union-Kader

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Fischer freut sich über die Rückkehr des Defensiv-Duos

Union-Berlin-Trainer Urs Fischer kann am Wochenende womöglich wieder auf die Stammkräfte Rani Khedira und Robin Knoche setzen.

"Sie konnten zum Teil letzte Woche ins Mannschaftstraining einsteigen und waren diese Woche komplett dabei", sagte Fischer am Donnerstag: "Es gilt, da auch noch Eindrücke zu sammeln und sich mit beiden Jungs auszutauschen. Stand heute sehe ich beide als Alternative für den Kader am Samstag."

Während Abwehrspieler Knoche seit Mitte September verletzt gefehlt hatte, musste Mittelfeldanker Khedira gar seit August aussetzen und könnte am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart sein Saisondebüt in der Liga geben. Ausfallen werden die verletzten Außenverteidiger Jerome Roussillon und Josip Juranovic. Ersatztorwart Alexander Schwolow droht wegen einer Erkrankung ebenfalls eine Pause.

Ohne das Duo Khedira/Knoche war die Niederlagen-Serie der Köpenicker vor der Länderspielpause auf sieben Pflichtspiel-Pleiten in Serie angewachsen. "Das sind zwei absolute Führungsspieler und Stammkräfte gewesen. Aber die standen nicht zur Verfügung und das will ich dann nicht als Ausrede gelten lassen", so Fischer. Nun gelte es, "ein Gerüst hinzubekommen", so der Schweizer: "Wenn du ein Gerüst hast, bist du auch stabil auf dem Platz. Das gilt es, jetzt zu erarbeiten."

Die beiden deutschen Nationalspieler Robin Gosens und Kevin Behrens, die gerade erst von der USA-Reise mit der DFB-Elf zurückkehrten, sollen laut Fischer am Donnerstag zunächst regenerieren. Gosens, der in der Nacht zum Mittwoch beim 2:2 gegen Mexiko mit muskulären Probleme hatte ausgewechselt werden müssen, sehe "gut aus", so Fischer.