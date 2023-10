Ordets fehlt dem VfL Bochum länger

IMAGO/Maik Hölter/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ivan Ordets fehlt Fußball-Bundesligist VfL Bochum bis auf Weiteres

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss für unbestimmte Zeit auf Innenverteidiger Ivan Ordets verzichten.

Wie der Klub mitteilte, hat sich der 31 Jahre alte Ukrainer am Freitag beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 eine schwere Muskelverletzung zugezogen.

Ordets, der 2022 von Dynamo Moskau nach Bochum kam, hat in dieser Saison in allen Pflichtspielen des VfL in der Startelf gestanden.