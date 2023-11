Leverkusen-Star Grimaldo erstmals für Spanien nominiert

AFP/SID/Daniel ROLAND

Leverkusen-Star Grimaldo wurde erstmals für Spanien nominiert

Torjäger und Zauberfuß in der Bundesliga - und nun die verdiente Belohnung: Alejandro Grimaldo von Spitzenreiter Bayer Leverkusen steht erstmals im Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft.

Das gab der Verband RFEF am Freitag vor den beiden abschließenden EM-Qualifikationsspielen bekannt. "Ich bin glücklich und sehr aufgeregt, damit erfülle ich mir einen Traum", schrieb der 28-jährige Grimaldo auf Instagram.

Das 25-köpfige Aufgebot von Nationaltrainer Luis de la Fuente trifft zunächst am kommenden Donnerstag in Limassol auf Zypern, am 19. November (Valladolid) erwartet der dreimalige Europameister zum Abschluss Georgien.

Sportlich gesehen sind die Partien belanglos, Spanien ist bereits für die EM in Deutschland qualifiziert.

Linksaußen Grimaldo kam vor der Saison ablösefrei von Benfica Lissabon nach Leverkusen und ist mit sieben Treffern und fünf Vorlagen in 16 Pflichtspielen maßgeblich an der Erfolgs-Geschichte der Werkself beteiligt.