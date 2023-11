Klagenfurt bis Jahresende ohne Arweiler

APA/GERD EGGENBERGER

Jonas Arweiler (in violett) muss bis Jahresende pausieren

Austria Klagenfurt muss in den noch drei Runden der Bundesliga in diesem Jahr auf Jonas Arweiler verzichten.

Der Angreifer war im Spiel gegen Sturm Graz (0:3) nach einer Stunde am linken Fuß verletzt vom Platz gegangen. Befürchtet wurde eine ähnlich schwere Blessur wie zu Jahresbeginn im rechten Knöchel, nach der der Deutsche monatelang pausieren musste. Wie Klagenfurt am Dienstag bekannt gab, kann Arweiler aber im Frühjahr wieder in die Vorbereitung einsteigen.

Klagenfurt trifft heuer in der Meisterschaft noch auf den SCR Altach, den TSV Hartberg und die Wiener Austria. Der Tabellenfünfte hat mit Sinan Karweina und Florian Jaritz aktuell nur zwei fitte Offensivkräfte zur Verfügung.

apa