7,42 Millionen sehen DFB-Niederlage gegen die Türkei

Die deutsche Nationalmannschaft bescherte RTL 7,42 Millionen Zuschauer

Der Kölner Sender RTL verzeichnete am Samstagabend bei der 2:3-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Berlin gegen die Türkei im Schnitt 6,86 Millionen Fans in der ersten Halbzeit sowie 7,90 Millionen in der zweiten Halbzeit.

Die Gesamtreichweite des ganzen Spiels lag bei 7,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im im Durchschnitt.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 24,8 Prozent (1. Hälfte) sowie 30,9 Prozent (2. Hälfte). In der Spitze schauten 8,96 Millionen zu. Mit einem Tagesmarktanteil von 13,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 14,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL am Samstag in beiden Zielgruppen vorn.

Am Montag (20:45 Uhr) zeigt Nitro das wichtige EM-Qualifikationsspiel zwischen der Ukraine und dem viermaligen Weltmeister Italien live aus der Leverkusener BayArena.