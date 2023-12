Nuhiu verlängert bei Altach bis 2025

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Nuhiu spielt bis Sommer 2025 in Altach und wird dann Trainer

Atdhe Nuhiu hat seinen Vertrag bei Bundesligist SCR Altach vorzeitig um eine Saison bis Sommer 2025 verlängert.

Danach wechselt der 34-Jährige in den Trainerstab der Vorarlberger, gab der Club am Mittwoch bekannt. Nuhiu spielt seit Sommer 2021 für den SCRA und hat in 80 Pflichtspielen 20 Tore erzielt. Der 1,96 m große Stürmer besitzt die UEFA-A-Trainerlizenz.

apa