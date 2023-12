Klopp bekräftigt Nein zur Super League - Urteil dennoch gut

Jon Super/AP/dpa

Jürgen Klopp und der FC Liverpool lehnen die Super League weiterhin ab

Trotz des wegweisenden Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) bleiben Jürgen Klopp und der FC Liverpool beim Nein zur Super League.

Er sei aber froh, dass der Weltverband FIFA und die europäische Konföderation UEFA durch das Urteil, "das ihre Macht beschneidet, ein bisschen wachgerüttelt" würden, sagte der Fußballlehrer auf einer Spieltags-Pressekonferenz.

Der englische Premier-League-Club hatte zuvor in einem Statement bekräftigt, nicht in einer möglichen neuen Super League starten zu wollen und stattdessen weiterhin an UEFA-Wettbewerben teilzunehmen.

"Ich stimme dieser Aussage zu 100 Prozent zu und bin der gleichen Meinung wie vorher. Aber ich mag das Urteil trotzdem - ich mag es einfach, dass wir endlich begreifen, dass die FIFA und die UEFA und andere Verbände oder was auch immer nicht einfach machen können, was sie wollen", sagte Klopp (56).

Klopp hatte immer wieder die konstant steigende Belastung für die Profis durch immer mehr Spiele kritisiert. "Im Fußball müssen wir über viele Dinge reden, und wenn man nur diese Dinge tut, veranstalten sie gerne Wettbewerbe mit mehr Spielen, bei denen niemand wirklich ein Mitspracherecht hat", sagte der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer.

Im Streit um die Gründung einer Super League im Fußball hatte die UEFA am Donnerstag vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage erlitten. Die großen Fußballverbände FIFA und UEFA dürfen andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen und Vereinen und Spielern nicht verbieten, an diesen Wettbewerben teilzunehmen, entschied der EuGH.