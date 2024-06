U20-Frauen-Team bei WM gegen Japan, Neuseeland und Ghana

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Hannes Spilka und sein Team kennen ihre Gegner

Österreichs U20-Team der Frauen wird bei der erstmaligen Teilnahme an einer WM-Endrunde in dieser Altersklasse in der Gruppenphase auf Japan, Neuseeland und Ghana treffen.

Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Bogota. Die WM mit insgesamt 24 Teilnehmern wird von 31. August bis 22. September in Kolumbien gespielt. Österreich wurde aus dem vierten Topf gezogen.

"Es ist fast ein Traumlos für uns, weil wir alle drei Gruppenspiele in Bogota bestreiten werden und daher während dieser Zeit keine Reisen haben werden", meinte Teamchef Hannes Spilka, der in der kolumbianischen Hauptstadt vor Ort war. Japan sei als Sieger der WM 2018 klarer Favorit. Erster Gegner der Österreicherinnen ist am 2. September Ghana, drei Tage später geht es gegen Neuseeland, ehe zum Gruppen-Abschluss am 8. September Japan wartet.

apa