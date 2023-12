Offiziell: RB Leipzig holt 25-Mio.-Mann

IMAGO

Eljif Elmas wechselt aus Neapel zu RB Leipzig

RB Leipzig hat den Transfer von Eljif Elmas perfekt gemacht. Wie der DFB-Pokalsieger mitteilte, kommt der Mittelfeldspieler vom italienischen Meister SSC Neapel und unterschreibt beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2028. Der Nordmazedonier soll etwa 25 Millionen Euro Ablöse kosten.

"Wir beobachten Eljif schon über einen längeren Zeitraum, weil er vom Gesamtpaket her extrem spannend ist, charakterlich perfekt ins Team passen und uns mit seiner Qualität verstärken wird", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder.

Der Neuzugang sei "technisch top ausgebildet, lauf- und dribbelstark und dazu torgefährlich. Und er bringt vor allem sowohl mit als auch gegen den Ball eine sehr gute Mentalität mit":

Elmas könnte in Leipzig auf Emil Forsberg folgen, der am letzten Spieltag vor Weihnachten bei Werder Bremen nach 325 Pflichtspielen seinen Bundesliga-Abschied gefeiert hatte und nach New York wechselt.

Allerdings wurde Elmas sowohl in Neapel als auch in der Nationalmannschaft im zentralen Mittelfeld und damit etwas defensiver als Forsberg eingesetzt. Bei RB müsste sich der Nationalspieler demzufolge etwas umstellen.

RB Leipzig mit Eljif Elmas ins Trainingslager

Der 24-Jährige hatte seinen Stammplatz in Neapel zuletzt verloren. In der bisherigen Saison bestritt er 16 Pflichtspiele für die Italiener, stand aber nur viermal in der Startelf.

Aktuell fällt der Mittelfeldspieler wegen Beschwerden des Beinbeugemuskels aus. Für Nordmazedonien bestritt Elmas bislang 52 Länderspiele und erzielte dabei 12 Tore.

Am 2. Januar soll Elmas mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach La Manga (Spanien) reisen. Am 13. Januar geht es für den Tabellenvierten mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga weiter.