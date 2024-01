Can sicher: Sahin und Bender "werden uns sehr helfen"

IMAGO/Steinbrenner

Emre Can tauschte sich direkt mit Nuri Sahin aus

Kapitän Emre Can von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat schon nach den ersten Einheiten von den neuen Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender geschwärmt.

"Sie werden uns sehr helfen, ich halte von beiden sehr viel", sagte Can im Trainingslager im spanischen Marbella.

Die einstigen BVB-Meisterspieler waren in der Winterpause zur Unterstützung von Coach Edin Terzic verpflichtet worden. "Es wird sich einiges ändern", ist sich Can sicher. Sahin und Bender seien "zwei junge Trainer, die in Dortmund schon viel erreicht haben".

Die Dortmunder liegen nach einigen enttäuschenden Leistungen nach 16 Spielen bereits 15 Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen zurück.

Die erneute Königsklassen-Teilnahme ist für den Tabellenfünften in Gefahr. "Auf jeden Fall wollen wir nächstes Jahr wieder in der Champions League spielen. Das muss unser Ziel sein", sagte Can.

Dafür muss sich der BVB in vielen Bereichen verbessern. "Vieles hat nicht gepasst. Das muss man ehrlich sagen. Wir haben zu viele Gegentore kassiert. Offensiv haben wir nicht immer den besten Fußball gespielt", sagte Can. Der Urlaub habe aber jedem Spieler gutgetan: "Wir haben uns ehrlich die Meinung gesagt. Es herrscht wieder eine neue und positive Energie."