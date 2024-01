GEPA pictures/ David Bitzan

Nach eineinhalb Jahren verlässt Matan Baltaxa Bundesligist Austria Wien.

Der 28-jährige Israeli kehrt mit sofortiger Wirkung in seine Heimat zu Maccabi Tel Aviv zurück, wie die "Veilchen" am Freitag mitteilten. Der Verteidiger hatte sich in Favoriten - teils auch wegen Verletzungen - nicht wie erhofft zum Stammspieler gemausert. Insgesamt absolvierte Baltaxa nur 16 Spiele für die violetten Profis.

apa