VfL Osnabrück verpflichtet griechischen Ex-Nationalspieler

Athanasios Androutsos spielte bereits für Griechenland

Der VfL Osnabrück hat einen neuen Rechtsverteidiger. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt gab, wechselt der ehemalige griechische Nationalspieler Athanasios Androutsos von Olympiakos Piräus an die Bremer Brücke. Der 26-Jährige ist bereits im Trainingslager in Oliva/Spanien angekommen.

"Dass der Transfer zum Start des Trainingslagers geklappt hat, freut mich sehr. So kann ich mit dem Team viel Zeit auf und neben dem Platz verbringen und mich so möglichst schnell integrieren", sagte Androutsos, der bis Sommer 2021 zehnmal für die griechische Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Für Olympiakos absolvierte er 80 Spiele und erzielte dabei sechs Tore.