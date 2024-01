Neue Aufgabe für Ivica Vastic

APA/ERWIN SCHERIAU

Vastic künftig in Spielerentwicklung tätig

Der frühere österreichische Star Ivica Vastic übernimmt den Job als "Head of Player Development" bei den Clubs der SEH Sports & Entertainment Holding.

Dazu zählen neben Bundesligist Austria Klagenfurt auch der deutsche Regionalligist Viktoria Berlin sowie der kroatische Zweitligist HNK Sibenik, bei dem Vastic auch als U19-Trainer tätig sein wird.

Zuletzt war der gebürtige Kroate in verschiedenen Positionen in der Austria-Wien-Akademie engagiert. Davor coachte Vastic unter anderem den SV Mattersburg in der höchsten österreichischen Spielklasse.

