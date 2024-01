Einbrecher im Haus von Joelinton

ANDY BUCHANAN, APA

Joelinton wurde Opfer von Einbrechern

Neuerlich ist ein Profi eines englischen Premier-League-Clubs Opfer von Einbrechern geworden.

Während der aktuell verletzte Ex-Rapidler Joelinton am Samstag beim Heim-2:3 seines Vereins Newcastle gegen Manchester City im Stadion saß, drangen die Täter in sein Haus ein. Als die Polizei eintraf, hatten die Ganoven bereits Reißaus genommen - was sie erbeutet hatten, war zunächst unklar.

Erst kürzlich wurde ins Haus von Jack Grealish eingebrochen, als der ManCity-Star gerade im Einsatz war.

apa