Sturm verleiht Demaku an Altach

APA/EXPA/ROLAND HACKL

Demaku im Trikot von Klagenfurt im vergangenen April

Sturm Graz hat Mittelfeldspieler Vesel Demaku innerhalb der Bundesliga bis Saisonende an den SCR Altach verliehen.

Der ehemalige U21-Teamspieler kam im vergangenen Herbst nur für die zweite Mannschaft des Vizemeisters in der 2. Liga zum Einsatz. Im Frühjahr 2023 war Demaku bereits an Austria Klagenfurt verliehen gewesen. Wie Altach bekannt gab, besteht im Sommer die Möglichkeit für die Vorarlberger, den 23-Jährigen per Kaufoption fix zu verpflichten.

apa