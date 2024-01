TSG Hoffenheim leiht tschechischen Nationalspieler aus

IMAGO/Ricardo Larreina

Die TSG Hoffenheim hat sich bis zum Saisonende die Dienste von David Jurasek gesichert

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich bis zum Saisonende die Dienste des tschechischen Nationalspielers David Jurasek gesichert.

Dies teilte die TSG am Montag mit. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger kommt auf Leihbasis vom portugiesischen Meister SL Benfica, sein Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2028. Ob eine Kaufoption besteht, ließen die Hoffenheimer offen.

"David ist ein extrem dynamischer Außenverteidiger, für den wir uns schon im Sommer interessierten. Allerdings war eine Verpflichtung zu diesem Zeitpunkt nicht zu realisieren", wurde TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in der Klub-Mitteilung zitiert. Jurasek solle nun die Lücke wieder schließen, die der zu Liga-Konkurrent Darmstadt 98 verliehene Julian Justvan hinterlassen hat.

Jurasek wechselte erst im vergangenen Sommer von Slavia Prag zu Benfica Lissabon. Dort kam er im ersten Halbjahr dreimal in der Champions League zum Einsatz und sechsmal in der Liga. In fünf Länderspieleinsätzen steuerte Jurasek einen Assist bei.