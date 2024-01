Austria verleiht Braunöder an Serie-B-Club Como

GEORG HOCHMUTH, APA

Matthias Braunöder spielt künftig in Italiens zweiter Liga

Matthias Braunöder verlässt die Wiener Austria und wechselt zum italienischen Serie-B-Club Como. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, wird der Mittelfeldspieler bis Sommer an den Aufstiegsaspiranten verliehen, Como besitzt demnach auch eine Kaufoption auf den 21-Jährigen.

Braunöder hatte sich bei den Austria-Profis vor zwei Jahren im Kader etabliert, im abgelaufenen Herbst hatte der Kapitän von Österreichs U21-Nationalteam aber keinen Stammplatz inne.

Fabregas als Cheftrainer

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner sprach von einem "schmerzhaften" Abgang, aber auch von einer reizvollen Aufgabe. "Motz hat bei Como die greifbare Chance, nächste Saison in der Serie A gegen Top-Teams wie Juventus, Inter Mailand und AC Milan zu spielen", so der Ex-Profi. Como liegt in der Tabelle der zweithöchsten italienischen Liga aktuell auf dem zweiten Platz hinter Parma, Trainer ist interimistisch der Waliser Osian Roberts. Als Investoren sind im Hintergrund die beiden ehemaligen Weltklasse-Spieler Cesc Fabregas und Thierry Henry tätig. Fabregas ist auch im Betreuerteam der Lombarden engagiert.

Braunöder sah den Zeitpunkt für den Schritt ins Ausland als richtig an. "Ich habe bei Como 1907 die Möglichkeit, mich in Italien durchzusetzen und den Aufstieg in die Serie A zu schaffen", meinte der Burgenländer. Er durchlief bei der Austria alle Nachwuchsklassen.

apa