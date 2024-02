Bayern holt Sohn von Ex-GAK-Spieler

APA/dpa

Bayern-Sportchef Freund setzt auf schwedisches Sturm-Talent

Der FC Bayern hat den 16-jährigen schwedischen Junioren-Nationalspieler Jonah Kusi-Asare von AIK Solna verpflichtet. Der Stürmer habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag ohne exakte Laufzeit mitteilte.

Kusi-Asare werde vorerst Spielpraxis bei der U19 sammeln. In Schweden war der Youngster bei den AIK-Profis in dieser Saison bereits in vier Erstligaspielen zum Einsatz gekommen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bescheinigt dem fast zwei Meter großen Angreifer, Sohn von Ex-GAK-Profi Jones Kusi-Asare, ein "enormes Potential".

apa