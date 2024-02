Alexander Schneider verlässt Lustenau

APA/ERWIN SCHERIAU

Schneider macht nach dieser Saison in Lustenau Schluss

Fußball-Bundesligist Austria Lustenau muss sich einen neuen Sportkoordinator suchen. Alexander Schneider verlässt mit Saisonende die Vorarlberger auf eigenen Wunsch.

Nach dann viereinhalb Jahren in dieser Funktion sei es für ihn an der Zeit, "sowohl für meinen eigenen Karriereweg, als auch für den Verein, einen neuen Impuls zu setzen", meinte der Deutsche in einer Clubaussendung vom Dienstag. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Schneider bleibt dem Verein mit dem großen Ziel Klassenerhalt bis zum Saisonende erhalten. Er will nun einen geordneten Übergang und auch die Planung der kommenden Saison sicherstellen.

apa