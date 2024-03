Young Boys Bern trennen sich von Ex-Werder-Star

AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ex-Werder-Star Raphael Wicky ist nicht mehr Trainer der Young Boys Bern

Der Schweizer Fußballmeister Young Boys Bern hat sich von seinem Trainer Raphael Wicky getrennt. Der 46-Jährige lief früher für den SV Werder Bremen und den Hamburger SV in der deutschen Bundesliga auf.

Der Tabellenführer zog damit die Konsequenzen aus der jüngsten Schwächephase mit drei Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen. In der Liga liegt Bern nur noch einen Punkt vor Servette Genf.

"Nach reiflicher Überlegung sind wir zum Schluss gekommen, dass die Situation festgefahren ist und die Mannschaft frische Energie braucht, um den herausfordernden Weg zurück zum Erfolg gehen zu können", sagte Sportvorstand Christoph Spycher, früher Bundesligaprofi bei Eintracht Frankfurt

Wicky, ebenfalls früherer Bundesligaspieler (SV Werder Bremen, HSV), war seit 2022 Trainer in Bern und hatte den Klub mit dem Meistertitel in die Champions League geführt. Dort hatte YB in der Gruppe von RB Leipzig Platz drei belegt und war danach in der Europa League an Sporting Lissabon gescheitert.