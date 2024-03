Schock-Diagnose: KSC-Star erleidet Kreuzbandriss

IMAGO/SID/IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Robin Bormuth fehlt Karlsruhe länger

Zweitliga-Verteidiger Robin Bormuth vom Karlsruher SC hat im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das teilte sein Verein auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) mit.

Für den 28-Jährigen ist die Saison vorzeitig beendet. Bormuth hatte sich im Mannschaftstraining am Dienstag verletzt, eine MRT-Untersuchung ergab dann die Gewissheit über die Verletzung.

Bormuth war in der laufenden Spielzeit Stammspieler in der Defensive der Baden, stand in 23 von 25 Spielen auf dem Platz.