Holstein Kiel holt Offensiv-Allrounder

www.imago-images.d/SID/IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Kelati jubelt für die TSG-Reserve

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verstärkt sich zur kommenden Saison mit Offensiv-Allrounder Andu Kelati.

Der 21-Jährige kommt von der TSG Hoffenheim II an die Kieler Förde und unterschrieb einen Vierjahresertrag. "Er bringt alle Voraussetzungen mit, um unsere Offensive noch variabler zu machen. Dazu steckt in ihm noch großes Entwicklungspotenzial", sagte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann.

Kelati freut sich bei den Störchen ab Sommer auf "eine spielstarke und offensiv ausgerichtete Mannschaft, in der meine Stärken sehr gut zum Tragen kommen können". In der Regionalliga Südwest erzielte Kelati für die Kraichgauer in insgesamt 55 Partien 17 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor.